Listen, Dance, Play

EGG HARBOR CITY

Renault Winery Resort and Golf 72 N. Bremen Ave., 609-965-2111 Saturday; Cheezy & The Crackers, Billy Walton Band, Dueling Pianos & Ice Skating Sessions; Sunday: Country Sundays with Hawkins Road; Wednesday: Vindustry Night; Sa, Su, W

GALLOWAY TOWNSHIP

EHT Vagabond Kithcen & Tap House 3016 Ocean Heights Ave., 609-926-1863 Wednesday: The Office themed trivia night; W

JD’s Pub and Grille 45 S. New York Rd., 609-404-9000 Saturday: live music; Sa

HAMMONTON

White Horse Winery 106 Hall St., 609-270-1411 Saturday: Sara James; Sa

LONGPORT/MARGATE

Maynard’s Café 9306 Amherst Ave., 609-822-8423 Tuesday: Quizzo; T

MAYS LANDING

Brick House Pub & Grille 4450 Black Horse Pike, 609-837-2763 Monday: Quizzo; M

SOMERS POINT

Caroline’s By the Bay 450 Bay Avenue 609-927-9007 Thursday: Karaoke with Troy David; Th

Josie Kelly’s Public House 908 Shore Rx., 609-904-6485 Sunday: Traditional Irish Open Session, 1 p.m.; Su

Gregory’s 900 Shore Road, 609-927-6665 Wednesday: Trivia; W

STRATHMERE

The Deauville Inn 201 Willard Rd., 609-263-2080 Sunday: Brunch on the Bay, 11 a.m.; Su

VENTNOR

Santucci’s Original Pizza 6413 Ventnor Ave. 609-493-7202 Thursday through Sunday: Live entertainment; Th, F, Sa, Su